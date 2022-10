Napoli, Meret lancia la sfida all’Ajax e poi arriva la notizia che tutti aspettavano

Meret conferma il rinnovo nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Ajax-Napoli, terza gara degli azzurri in Champions League.

Alex Meret arriva carico in conferenza stampa, il portiere del Napoli ha ritrovato la brillantezza merito anche della continuità e soprattutto della fiducia concessagli da Spalletti.

In compagnia di Luciano Spalletti, Meret ha parlato alla vigilia di Ajax -Napoli, gara che per gli azzurri potrebbe vale molto:

«Questo è il mio migliore momento al Napoli insieme a quello con Carlo Ancelotti: il comune denominatore è la continuità di impiego, che per me è molto importante. A Kim faccio i complimenti: si è calato subito al meglio nella nostra realtà. Io cerco sempre di comunicare con la difesa in partita, merito un po’ di tutto se stiamo facendo bene. Sono migliorato ma so che devo lavorare ancora molto, farò quello che ci sta chiedendo Spalletti»

AJAX-NAPOLI

«Non è scattato niente in me, io ho sempre lavorato in questi anni per poter dimostrare in campo, quest’anno sto giocando di più e voglio continuare così. Sappiamo quanto forte sia l’Ajax, ha qualità soprattutto in avanti. Dovremo essere pronti, cercheremo di limitarli per subire il meno possibile. L’atteggiamento deve essere quello già avuto fin qui in campo: grande mentalità e voglia di imporre il nostro gioco. Sarà complicata soprattutto in casa loro, ma siamo pronti e proveremo a vincerla».

MERET CONFERMA IL RINNOVO

«Non mi piace parlarne, ma posso dirvi che l’accordo c’è e manca solo di formalizzarlo. Però ora penso al campo. Adesso pensiamo a domani e alla partita con l’Ajax». ha concluso Meret in conferenza