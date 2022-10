Mediaset: “Due cambi per Spalletti rispetto al Torino. Tanti tifosi azzurri ad Amsterdam”

Landoni, ha poi, aggiunto: “Kim non si tocca al pari dei tre centrocampisti che attualmente credo siano intoccabili, Kvara è in grande forma per cui immagino Simeone al posto di Raspadori e Lozano al posto di Politano. Rrahmani penso stia bene nonostante la fasciatura di ieri, ma se il terzo cambio ci sarà, immagino sarà proprio a causa dei questo piccolo contrattempo. Sono in arrivo quasi 5mila tifosi del Napoli, al momento c’è tranquillità assoluta”.

“Abbiamo visto tanti tifosi azzurri in viaggio ed in città già da ieri, ma la situazione è tranquilla. Il Napoli non cadrà nella trappola dell’Ajax, non è una gara che decide il girone, ma può indirizzarlo. L’Ajax in casa ne ha giocate 5 in stagione, ha segnato 20 gol e ne ha subito uno solo. Certo, non è l’inarrivabile Ajax, ma bisognerà fare attenzione”. Conclude Landoni.