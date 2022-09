Ordine: “Napoli? Scudetto possibile se vince partite sporche. Un peccato se in Champions…

Franco Ordine è stato intervistato ai microfoni di “Un calcio alla radio”, nel corso della trasmissione in onda sull’emittente radiofonica Radio Napoli Centrale: “Il Napoli non è da scudetto? Ho letto, come al solito, una manipolazione dei miei giudizi. Il mio ragionamento è questo: secondo me, fino a questo momento, poiché parliamo delle prime sette giornate di campionato, bisogna tenere conto del calendario, è quello ad essere decisivo per capire se il punteggio ottenuto finora ha un certo valore oppure no. Se il Napoli, nelle prime 7 partite, gioca con due neopromosse e, invece, il Milan fa 4 scontri diretti, la differenza è da valutare, quindi secondo me pesa il calendario”.

“Oltretutto, il Napoli ha vinto a San Siro con la stessa modalità calcistica con la quale, l’anno scorso nella partita di ritorno, il Milan vinse contro il Napoli. In quella circostanza, il Napoli fece la sua partita giocando per un’ora abbondante nella metà campo del Milan che poi trovò il gol di Giroud. Quindi, ho aggiunto, se il Napoli di quest’anno, rispetto a quello dell’anno scorso, riesce a portare a casa le partite “sporche”, le probabilità di arrivare allo scudetto aumentano di parecchio”