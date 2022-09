Sconcerti: “Calendario favorevole al Napoli. Perché a Milano il migliore è stato il portiere?”

Il giornalista indica dove è cresciuta la squadra di Spalletti rispetto allo scorso anno “L’anno scorso ci sono stati più Napoli. Partì fortissimo, questo ha fatto un poco più fatica, ma poi perse molti punti soprattutto in casa con squadre normali, anche per colpa degli infortuni. E’ complessivamente simile, ma poi trovò Lobotka, altrimenti sarebbe stato in grossa difficoltà, visto che perse come rendimento Zielinski“.

Sconcerti poi aggiunge: “Ora il polacco è uno dei migliori come rendimento. Tutti però nel Napoli sanno fare il proprio compito. Il Napoli merita il primato, ma deve farsi anche delle domande. Perché a Milano il migliore è stato il portiere? Hanno un grande vantaggio Milan, Napoli, Atalanta e Udinese, ossia che non ci sono squadre più forti in maniera chiara”. Conclude Mario Sconcerti a TMW Radio.