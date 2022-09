Napoli, report dell’allenamento: Politano e Lozano disponibili per il Torino. Un assente in più

L’attaccante, infatti, ha svolto l’intera seduta in gruppo ed è quindi recuperato per la sfida di domani contro il Torino di Ivan Juric. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo e si appresta a tornare nei prossimi giorni a disposizione del mister azzurro.

Lozano è rientrato dall’impegno con la Nazionale e ha svolto allenamento in gruppo, nessun problema per il messicano dunque, che sarà a disposizione per il match di domani. Partita che dovrebbe saltare, invece, Gianluca Gaetano che non si è allenato per una sindrome para influenzale. Novità positive per Luciano Spalletti che, quindi, avrà a disposizione tanti elementi per la partita complicata contro un Toro che è reduce da due sconfitte consecutive e che vorrà riscattarsi al “Maradona”.