Torino, Juric: “Contro il Napoli vogliamo fare il salto di qualità”

Juric parla in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Torino, il tecnico granata carica i suoi in vista della sfida al Madadona.

JURIC SU NAPOLI-TORINO

Ivan Juric tecnico del Torino in conferenza stampa ha lanciato la sua sfida al Napoli di Luciano Spalletti. Determinato e senza compromessi il tecnico granata, pur consapevole dei rischi., ha affermato di non aver paura di affrontare la squadra azzurra.

Napoli-Torino è già stata definita la “sfida più stanca” dell’ottava giornata di Serie A. A confronto, infatti, le due squadre che hanno fornito più giocatori (e minutaggio) alle varie nazionali:

“Il match dopo la pausa è sempre particolare, mosso da numerose incognite – ha proseguito il tecnico croato –. In queste due settimane ci siamo allenati con un piccolo gruppo, ma lo abbiamo fatto bene. Tutti i nazionali, invece, sono rientrati solo ieri: giocheremo in un grande stadio, serviranno motivazioni particolari. Miranchuk l’ho visto bene e ci sarà. Vojvoda, Pellegri e Ricci, invece, non saranno a disposizione”.

Juric entra nel vivo di Napoli-Torino: “La squadra di Luciano Spalletti gioca un bel calcio e ha un passo allucinante. Il Toro deve fare il salto di qualità: ogni nostra partita, sia vinta che persa, è stata tiratissima, ci manca quello scatto in più e faremo di tutto per trovarlo“.

PROBABILI FORMAZIONI



Nel Napoli l’unico dubbio riguarda il cuore del tridente d’attacco, dove Raspadori appare in vantaggio sul ‘Cholito’ Simeone. Per il resto formazione tipo, con Zerbin o Elmas sulla destra al posto di Lozano e Politano, entrambi non al meglio.

Juric ritrova Miranchuk, che contende una maglia sulla trequarti a Radonjic, mentre sugli esterni scalpita Lazaro. Linetty in mediana con Lukic, dubbio Djidji-Schuurs in difesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.