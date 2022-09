Napoli-Apple, De Laurentiis lavora con Cook per i diritti tv serie A: Tutti i dettagli

Napoli-Apple, De Laurentiis lavora con Tim Cook per i diritti tv serie A 2024-27. Piano rivoluzionario del patron del Napoli.

De Laurentiis e Tim Cook potrebbero dare vita ad una collaborazione non solo tra Apple e il Napoli ma anche per quanto riguarda la Serie A. Il patron dei partenopei ha in mente un piano rivoluzionario sui diritti della serie A 2024-27.

Secondo quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis ha da tempo aperto un canale con il Ceo di Apple per quanto riguarda la partita dei diritti tv in serie A .

IL PIANO DI DE LAURENTIIS CON APPLE PER I DIRITTI TV DELLA SERIE A

Apple ha già una piattaforma streaming, Apple TV, che oltre a film e serie tv, trasmette anche lo sport, Baseball, MLS, NFL etc. Lo sport per Apple non è una novità e Tim Cook, come De Laurentiis intravedono grandi possibilità nel calcio.

Il calcio secondo l’asse De Laurentiis-Cook, potrebbe diventare davvero un’occasione. Peraltro, il tema dei diritti per il nuovo triennio sta diventando caldo.

Giusto mercoledì la serie A ha approvato le nuove linee guida. Ottenuto il via libera dall’Agcom (ha tempo 60 giorni), si procederà con il bando. L’obiettivo dei vertici di via Rosellini, sia Lorenzo Casini sia Luigi De Siervo, è di fare più in fretta rispetto al passato. La speranza, però, è quella di coinvolgere il maggior numero di operatori, non più soltanto Sky e Dazn. Dopo aver fatto “esperienza” con la trasmissione in esclusiva di un match di Champions al mercoledì, è atteso l’ingresso in campo di Amazon.

E Apple (magari anche solo per l’estero), se i piani di De Laurentiis avessero successo, sarebbe un’ulteriore variabile, destinata ad alzare il valore dei diritti. Che poi è il vero obiettivo della serie A”.