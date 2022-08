Champions League su Amazon Prime Video: Ecco quali partite trasmette

La Champions League su Amazon Prime Video con diverse partite in esclusiva: Ecco le gare trasmesse nel 2022/2023.

Non solo Sky, Mediaset, ma anche Prime Video trasmetterà le partite di Champions League. La piattaforma online di Amazon, che senza costi aggiuntivi permette ai possessori dell’account Prime di guardare in esclusiva alcune sfide del massimo torneo europeo.

Chi è già abbonato al servizio Prime di Amazon dispone già della piattaforma Prime Video e potrà quindi seguire il match senza costi aggiuntivi.

Ma anche chi non dispone di Amazon Prime potrà vedere gratis la migliore gara del mercoledì: i nuovi iscritti potranno creare un account e testare gratuitamente il servizio per 30 giorni. Al termine del periodo di prova, si potrà decidere se proseguire abbonandosi ad Amazon Prime (al costo di 3,99€ al mese o 36€ all’anno) o meno.

Il Napoli dopo due anni di assenza è tornato in Champions e non è da escludere che qualche gara degli azzurri sarà disponibile su Amazon Prime Video.

CHAMPIONS LEAGUE SU AMAZON PRIME, LE PARTITE IN ESCLUSIVA

10 agosto: Real Madrid-Eintracht Francoforte, ore 21 (Supercoppa Europea)

ore 21 (Supercoppa Europea) Gare dei gironi da annunciare

L’attenzione a Napoli d aparte di Amazon prime video per la Champions è tanta e lo dimostra anche il fatto che nella squadra è entrato un idolo della tifoseria partenopea: Pocho Lavezzi.

In occasione della presentazione della nuova stagione della piattaforma streaming di Amazon, tra le varie novità annunciate, c’è anche quella relativa all’ingresso nel gruppo dei esperti per il commento delle gare di Champions League, anche dell’ex campione del Napoli, Pocho Lavezzi con lui ci sarà anche l’ex Lazio e Milan, Alessandro Nesta.

Come già accaduto nella scorsa stagione, Amazon Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva la miglior partita di Champions League del mercoledì della massima competizione continentale per club.