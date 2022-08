Sky – Arriva il Raspa Day: trattativa in chiusura!

Novità di calciomercato per il Napoli: da Sky Sport fanno sapere che la trattativa per Giacomo Raspadori è in chiusura. Manca veramente poco per trovare l’accordo definitivo tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali e quindi far portare Raspadori in maglia azzurra. Le ultime notizie di Sky su Raspadori sono molto positive: De Laurentiis è arrivato ad offrire 30 milioni di euro più 5 di bonus per l’attaccante classe 2000 che fino ad ora ha messo a segno 18 gol in Serie A, 10 nella stagione 2021/22 appena terminata, ma che viene considerato come un grandissimo talento del calcio italiano.

Calciomercato Sky: Raspadori al Napoli

Anche il Sassuolo ha fretta di chiudere l’operazione, anche perché ha bloccato Pinamonti dell’Inter, con una cena tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali andata in scena nella serata di ieri. Proprio i neroverdi ora vogliono stringere i tempi e secondo Sky oggi può essere il Raspa Day, con la chiusura della trattativa sempre più vicina. Intanto Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli lavorano anche sulla cessione di Petagna al Monza, con contestuale arrivo di Giovanni Simeone in azzurro. Anche in questo caso si trattata di un affare già praticamente fatto, bisogna limare gli ultimi dettagli e poi dare il via alla procedura per l’autorizzazione di visite mediche e quindi le firme sui contratti.