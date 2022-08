Sassuolo fatta per Pinamonti dall’Inter, ora può cedere Raspadori al Napoli

Il Sassuolo chiude la trattativa con l’Inter per Andrea Pinamonti, è considerato il sostituto di Giacomo Raspadori che può andare al Napoli. In serata è atteso un altro contatto telefonico tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali per la cessione di Raspadori. Nel frattempo il Sassuolo si è cautelato con Pinamonti.

Secondo le ultime novità dagli ambienti di calciomercato e confermata anche da Alfredo Pedullà di Sportitalia oramai il Sassuolo e l’Inter hanno trovato l’intesa per Pinamonti. Un accordo sulla base di 20 milioni di euro che porta nelle casse dei nerazzurri un tesoretto che può essere reinvestito sul mercato. Ma Pinamonti al Sassuolo dà il via anche ad un’altra manovra di mercato, ovvero quella che porta Raspadori al Napoli. Il giocatore ha scelto la maglia azzurra da tempo e questo gioca a favore del club di Aurelio De Laurentiis che non ha ceduto alle richieste al rialzo di Carnevali. In queste ore Giuntoli e De Laurentiis stanno chiudendo diversi affari, Petagna è atteso a Monza, mentre Simeone andrà al Napoli. Ma si spera in serata, al massimo domani di chiudere anche la trattativa col Sassuolo per Raspadori.