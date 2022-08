Sky – Raspadori al Napoli, passi avanti De Laurentiis fa una mossa

Giacomo Raspadori al Napoli, ci lavora il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole chiudere la trattativa e arriva ad offrire 35 milioni di euro. Le ultime notizie di Gianluca Di Marzio di Sky Sport sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo sono incoraggianti. Il club azzurro fino ad ora non si era mosso dalla prima offerta di 28 milioni di euro.

Raspadori al Napoli: cifre e bonus

Ora secondo Sky il presidente del Napoli è pronto ad arrivare a 35 milioni di euro, di cui 30 milioni di fisso e 5 milioni in bonus facilmente raggiungibili. Ma c’è anche un altra novità nella trattativa tra Sassuolo e Napoli per Raspadori, il club azzurro non vuole inserire nessuna percentuale sulla futura rivendita, così come accaduto per Scamacca al West Ham. Una condizione che pare sia stata accettata dal Sassuolo. Le parti sono sempre più vicine. Di Marzio però fa sapere che questa sera 9 agosto non ci sono stati contatti telefonici tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali, anche perché l’amministratore delegato del Sassuolo è a cena con Marotta per chiudere l’affare Pinamonti. Anche in questo caso è una buona notizia per il Napoli, dato che il giocatore dell’Empoli viene dato come sostituto di Raspadori. Intantk Giuntoli sta per chiudere anche Simeone dal Verona, con Petagna che va al Monza.