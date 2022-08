Sky – Clamoroso, Dragowski allo Spezia può saltare: c’è Meret

La pista Spezia per Alex Meret non si è ancora chiusa, Bartlomiej Dragowski può clamorosamente tornare alla Fiorentina. Gianluca Di Marzio di Sky Sport fa sapere che il portiere polacco è al centro di una vicenda molto complicata che rischia di far saltare tutta l’operazione che era già chiusa, tanto che Dragowski doveva sostenere anche le visite mediche. Lo Spezia fino a qualche giorno fa aveva seguito il portiere del Napoli, Alex Meret. Poi aveva virato sul polacco con l’addio di Provedel, trovando l’intesa con la Fiorentina per l’acquisto di Dragowski per 2 milioni di euro ed un bonus di 1 milion e 750 mila euro.

Dragowski niente Spezia, Meret può essere ceduto

Nella trattativa erano stati inseriti anche altri bonus come il 50% ai viola come percentuale sulla futura rivendita. Insomma tutto definito tanto che erano state organizzate già le visite mediche. Ad oggi 10 agosto 2022 Dragowski farà ritorno a Firenze perché la Fiorentina gli ha chiesto di “rinunciare allo stipendio del mese di luglio e a quello di agosto. Una richiesta che ha fortemente indispettito il calciatore, che è pronto a fare ritorno in Toscana” scrive Gianluca Di Marzio. A questo punto per lo Spezia torna di moda Meret, anche perché la soluzione non sembra semplice da risolvere ed il 14 agosto 2022 i liguri faranno l’esordio in Serie A nella sfida contro l’Empoli ed hanno già ceduto Provedel alla Lazio.

Il Napoli ha preso Sirigu, ma con l’addio di Meret può andare su un altro portiere come Kepa o Navas, che continua ad essere trattato da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.