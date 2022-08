SKY: Sirigu si lega al Napoli per un anno. Le percentuali di Kepa e Navas. Simeone potrebbe esordire contro il Verona”

Sky sport ha riportato le ultime notizie di calciomercato sul Napoli in particolare le trattative Sirigu e Simeone.

Salvatore Sirigu è pronto a diventare il quinto nuovo acquisto estivo del Napoli. Dopo Khvicha Kvaratskhelia, Mathias Olivera, Leo Ostigard e Kim Min-Jae, ed in attesa che vengano rifiniti i dettagli degli affari che dovrebbero portare Giacomo Raspadori e Simeone alla corte di Luciano Spalletti, il portiere sardo è già pronto per entrare nel gruppo azzurro.

NAPOLI, SIRIGU PRONTO PER LA FIRMA

Il giornalista Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport 24: ha riportato le ultime sui movimenti di calciomercato del Napoli: “Salvatore Sirigu ha sostenuto le visite mediche col Napoli e sta per firmare il suo contratto che lo legherà al Napoli per un anno più opzione per il secondo. Si tratta di un profilo che può assicurare esperienza ed affidabilità, così come Navas che è il portiere preferito ed anche quello più in vantaggio”.

Le percentuali per l’arrivo in maglia azzurra sono 51% per Navas e 49% per Kepa, anche perché col Psg c’è il discorso aperto per la cessione dello spagnolo Fabian Ruiz. Si va avanti speditamente, ma il club francese dovrebbe contribuire in modo sostanzioso al pagamento dello stipendio che è di 18 milioni lordi per i prossimi due anni. Navas troverebbe a Napoli la Champions e un contratto biennale che farebbe scattare il decreto crescita”.

SIMEONE POTREBBE ESORDIRE CON IL VERONA

Francesco Modugno ha poi aggiunto: “Esce Petagna, sta per entrare Simeone: si discute sulla formula. Il Napoli prova a impostare la trattativa sul prestito con diritto di riscatto. Giocatore di fatto già prenotato, grazie ai rapporti buoni fra le dirigenze. L’argentino potrebbe esordire con la maglia azzurri già al Bentegodi, da avversario del Verona, alla prima di campionato”.