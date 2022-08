Sirigu è un nuovo giocatore del Napoli. Domani le visite mediche. Spalletti in attesa di Kepa o Navas.

Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore del Napoli. L’ex portiere di Psg, Torino e Genoa, svincolato dopo la fine della poco felice esperienza annuale con il Grifone, conclusasi con la retrocessione in Serie B, sosterrà infatti le visite mediche per il Napoli già nella giornata di martedì, presso Villa Stuart.

Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale ha riportato alcuni dettagli sul trasferimento di Sirigu al Napoli : “Un portiere per il Napoli. Definiti gli accordi con Salvatore Sirigu, 35 anni, portiere svincolato dopo l’ultima esperienza con il Genoa. Sirigu sarebbe dovuto arrivare a Napoli già nel 2018, ora è arrivato il momento. Un anno di contratto più opzione, ci sono gli accordi”.

“Ovviamente il Napoli prenderà un altro portiere, non molla Kepa dopo i contatti importanti delle ultime settimane e sta cercando di capire eventuali margini di manovra per Navas. Intanto, ecco Sirigu: siamo ai dettagli, operazione ormai completata”.

Napoli-Sirigu: i dettagli

Sirigu firmerà con il Napoli un contratto di un anno, con opzione per la stagione successiva e il suo ruolo sarà quello di riserva del futuro portiere titolare del Napoli, che sarà uno tra Keylor Navas del Psg e Kepa Arrizbalaga del Chelsea. Sirigu guadagnerà circa 700.000 euro e sarà a disposizione di Spalletti già per la prima giornata di campionato in programma a Ferragosto sul campo del Verona.