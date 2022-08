Il Mattino – Napoli, Tra Kepa e Navas la spunta Sirigu

Il Napoli ha urgente bisogno di un portiere si parla di Kepa e Navas, ma secondo Il Mattino può arrivare Sirigu. L’arrivo dell’esperto portiere ex Genoa è una possibilità già da tempo, che si può concretizzare anche se dovesse arrivare uno tra Kepa e Navas. Infatti Alex Meret chiede la cessione anche perché totalmente sfiduciato da Luciano Spalletti. Fino ad ora non sono stati fatti grandi passi avanti, che se lo sbarco di Fabian Ruiz al Psg può essere un volano anche per accelerare l’arrivo di Navas in azzurro.

Sirigu al Napoli con Meret

La società azzurra continua però a tentennare in maniera clamorosa sul mercato, come se navigasse a vista senza una grandissima programmazione. Si è infilata a trattare portieri dal mega ingaggio come Kepa e Navas, sperando che Chelsea e Psg paghino oltre il 65% del loro ingaggio per mandarli in prestito in Italia. Fino ad ora le due società non hanno fatto grandi passi in avanti e così l’ipotesi che resti Meret come titolare non è da scartare. Secondo Il Mattino per il momento Meret non firma nemmeno il rinnovo e se “De Laurentiis punta i piedi e deciderà di tenerlo, il friulano andrà in scadenza. Una situazione non semplice. Ma l’impressione è che arriverà un altro ‘secondo ed è Sirigu”.