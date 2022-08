Kim strappa applausi, Adani: “Per lui ho un solo aggettivo”

Kim è stato uno dei migliori di Napoli-Espanyol premiato anche dalle pagelle di molti quotidiani. Il sudcoreano sembra essersi integrato già bene nella difesa di Luciano Spalletti, nonostante lavori solo da pochi giorni con il gruppo. Kim molto probabilmente giocherà anche titolare nella sfida Verona-Napoli, prima di campionato in programma il 15 agosto alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi: Sfida a cui il Napoli si avvicina anche con tante incertezze, visto che il dubbio portiere non è stato risolto con Meret ancora in rosa e la possibilità che arrivi solo Sirigu, ma sullo sfondo ci sono ancora Navas e Kepa. Inoltre il club azzurro sta vendendo pure Fabian al Psg, altro giocatore molto gradito a Spalletti.

Adani parla di Kim

Del difensore del Napoli ha parlato anche Lele Adani che a Gazzetta dello Sport ha detto: “Kim ha una caratteristica che lo rende un difensore moderno, e cioè la capacità di aggredire molto alto e cercare spesso l’anticipo sull’attaccante anche oltre metà campo, accorciando tanto. Se lo può permettere perché ha fisicità e velocità per lasciarsi metri alle spalle“. Poi ha aggiunto: “Non è male nella costruzione, anche se è lineare e non si concede chissà quali fronzoli. Se dovessi scegliere un solo aggettivo per descriverlo direi affidabile, anche perché Kim soprattutto in nazionale ha dimostrato una leadership naturale. Certo, non ha ancora l’esperienza di un campionato ad alti livelli ed è per questo che non si può pretendere abbia subito le stesse performance di Koulibaly“.