CALCIOMERCATO NAPOLI. NAVAS-NAPOLI. Il parco portieri del Napoli è in subbuglio. La poca lucidità di Alex Meret, dimostrata nelle partite amichevoli, apre spazio a tante trattative. Il pipelet del Chelsea Kepa è in pole position ma resta in piedi anche la trattativa con Keylor Navas. Il portiere costaricano sarebbe contento di venire all’ombra del Vesuvio ed aspetta che la negoziazione possa andare in porto.