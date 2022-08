De Maggio: “Meret meglio di Navas. Gol Maiorca? Guardate Mario Rui”

In casa Napoli si cerca un portiere che possa essere alla pari o superiore ad Alex Meret. L’estremo difensore italiano si è preso una dose di critiche importante in queste ultime settimane. C’è chi ha evidenziato un suo errore nella partita Napoli-Adana sul rigore per la squadra turca, chi invece non gli ha perdonato l’errore in Napoli-Maiorca. Ecco perché cresce sempre di più sulla titolarità di Meret per la prossima stagione, con il Napoli che vuole Kepa dal Chelsea ma segue anche Keylor Navas del PSG, due giocatori che hanno un ingaggio molto alto.

Sulla questione portiere interviene anche Valter De Maggio che a Radio Goal dice: “Io credo che Meret sia un portiere di grande qualità, nonostante in questo momento abbia molti denigratori. Secondo me sul gol preso contro il Maiorca non ha colpe, perché viene ostacolato da Mario Rui, che alza la gamba e lo mette fuorigioco. Parliamo di frazioni di secondo, non era assolutamente facile“. Poi De Maggio aggiunge: “Si parla di Navas per la porta del Napoli, ma devo essere onesto a me non fa impazzire, gli preferisco Alex Meret, portiere che ho difeso da pesanti critiche, litigando a Castel di Sangro anche con colleghi giornalisti presenti“.