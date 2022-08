Koulibaly chiama Terry: “A Napoli avevo la numero 26…” l’emozione del difensore

Kalidou Koulibaly chiama John Terry per chiedergli di poter indossare la maglia numero 26. Il difensore a Napoli aveva quel numero e vuole continuare ad utilizzarlo, ma al Chelsea quella maglia appartiene storicamente ad un giocatore che ha fatto la storia del club: John Terry. Un calciatore che fatto anche la storia del calcio e che in qualche modo mette in soggezione un altro grande calciatore: Kalidou Koulibaly che gli chiede il permesso di poter indossare la maglia con il numero 26.

Koulibaly telefonata a Terry: cosa si sono detti

Nella telefonata è evidente l’emozione di Koulibaly che sa di parlare con una leggenda vivente. Terry ha indossato la maglia del Chelsea numero 26 fino al 2017 facendo registrare 717 presenze di cui 580 con la fascia da capitano. Koulibaly sui social ha pubblicato la telefonata fatta a Terry in cui gli chiede il permesso di poter utilizzare il suo numero di maglia.