Sky: “Napoli, un grande portiere per Spaletti. Contini alla Sampdoria”

Il Napoli è alla ricerca di un portiere, Kepa del Chelsea il nome più caldo. Intanto Nikita Contini va alla Sampdoria. Sono le ultime novità di calciomercato di Sky date da Gianluca Di Marzio. Il giornalista attraverso il suo sito ufficiale fa sapere: “Il portiere dirà sì alla Sampdoria a metà settimana: in queste ore è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro anche Vincenzo Pisacane, agente del calciatore azzurro, per portare avanti in maniera decisiva la trattativa che trasferirà Contini a Genova per la prossima stagione, pronto a rilevare i gradi di vice Aureo e giocarsi le sue chances nel massimo campionato“.

Poi Di Marzio aggiunge: “Contini, a Napoli da oltre un decennio, si era messo alla prova fin qui sempre con club di Serie B nelle ultime stagioni, mentre nella stagione 2020/21 aveva giocato da terzo portiere in azzurro senza mai avere reali occasioni. Lo scorso anno si è messo in mostra prima a Crotone e poi a Vicenza, decisivo per la scelta Sampdoria è stato il preparatore dei portieri che era con lui già nella precedente esperienza alla Cremonese. La trattativa si potrebbe concludere mercoledì o giovedì, con il Napoli che contestualmente continuerà a lavorare per il nuovo portiere da regalare a Luciano Spalletti“.