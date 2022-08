Napoli-Chelsea per Kepa: si chiude in settimana, vuole il rilancio

Il Napoli ha fretta di chiudere la trattativa di mercato per Kepa Arrizabalaga, portiere di proprietà del Chelsea. Lo ha chiesto Luciano Spalletti dopo l’addio di Ospina, ma viene certificato anche in questi giorni la necessità di un portiere. Nessuno vuole gettare la croce su Alex Meret, portiere che a livello tecnico è assolutamente indiscutibile, ma in queste due prime amichevoli non sembra sereno. L’errore, parziale, con l’Adana sul rigore, quello certificato in Napoli-Maiorca, fanno capire che c’è qualcosa che non va ed il club azzurro non si può permettere di avere un’incognita in porta.

Kepa al Napoli: il Chelsa paga l’ingaggio

Corriere dello Sport fa sapere che l’acquisto di Gabriel Slonina, 18enne portiere americano e potenziale fenomeno, mette in discesa la cessione di Kepa. Slonina completerà il campionato in MLS e poi si trasferirà a Londra, ma i due affari restano comunque collegati.

Inoltre Kepa ha voglia di Napoli, anche perché nelle ultime due stagioni in Premier League ha registrato solo 11 presenze e 2 in Champions League. Il giocatore ha una voglia di rivalsa incredibile, comprato da fenomeno dall’Athletic Bilbao si è ritrovato secondo portiere senza vedere mai il campo.

La buona notizia è che il Chelsea ha accettato di pagare il 75% dell’ingaggio del giocatore che ammonta a 9 milioni di euro a stagione. In questo modo il club inglese vuole proteggere l’investimento Kepa e dargli la possibilità di giocare con continuità. Con queste basi può chiudere l’affare già in settimana.

In questo contesto bisognerà capire anche quale sarà il destino di Alex Meret. Il rinnovo di contratto fino al 2027 è pronto, ma non è stato firmato, proprio perché il giocatore chiedeva continuità di impiego dal primo minuto. Ora resta tutto sospeso e con l’Arrivo di Kepa diventa tutto molto più complicato. Non si esclude la possibilità che firmi il rinnovo per poi andare a giocare in prestito in un altro club.