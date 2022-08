Petagna al Monza, il Napoli indugia: il Borussia gli sta soffiando Simeone

Il Borussia Dortmund fa sul serio per Simeone, mentre il Napoli ancora aspetta il rilancio del Monza per Petagna. Al momento tra Napoli e Monza ballano due milioni di euro per la cessione del giocatore che da tempo ha accettato l’offerta di Galliani. Ma siamo allo stallo, come certifica anche il fatto che in Napoli-Maiorca, il tecnico Luciano Spalletti abbia deciso di far giocare Petagna, rischiando magari un infortunio che avrebbe messo definitivamente fine alla possibilità di cedere il giocatore.

Simeone: bloccato dal Napoli, il Borussia fa sul serio

Ma i tentennamenti del Napoli per la cessione di Petagna hanno aperto varchi per l’inserimento di altri club per Simeone. Il Borussia Dortmund sta affrontando il dramma di Haller e quindi deve per forza intervenire sul mercato per cercare un altro attaccante centrale. Il rifiuto di Cavani ha spinto il club tedesco a puntare sull’argentino di proprietà del Verona, che ha un accordo totale con il Napoli ma da tempo attende un segnale di via libera che non arriva.

Il Borussia Dortmund è deciso a chiudere in fretta per Simeone, senza tentennamenti, senza attendere oltre. Al momento il Napoli ha ancora un piccolo margine di vantaggio, forte dell’accordo con l’attaccante e la bozza di accordo con il Verona. Ma questo margine si assottiglia sempre di più. Anche perché il Borussia non vuole attende, ma concretizzare immediatamente l’acquisto di Simeone, mentre il Napoli prima di fare qualsiasi acquisto vuole necessariamente registrare una cessione importante. L’obiettivo del Napoli è comprare Simeone con i soldi ricavati da Petagna al Monza, se questi incastri non andranno a buon fine, non se ne farà nulla ed il club è anche disposto a perdere il giocatore, pur di portare avanti la sua politica economica.

Il tutto per buona pace di Luciano Spalletti che continua chiedere rinforzi, a 14 giorni dall’avvio del campionato di Serie A.