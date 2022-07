Meret errore in Napoli-Maiorca: sommerso dalle critiche – VIDEO

Alex Meret ancora al centro di tante critiche dopo l’errore che ha portato al pareggio del Maiorca, il portiere italiano respinge male la palla. Il Napoli non è proprio entusiasmante, tranne qualche singolo come Kvaratskhelia che illumina spesso il gioco. Ma è calcio estivo e la condizione non è ancora delle migliori.

Ma sul pareggio del Maiorca pesa molto l’errore di Meret che sicuramente viene disturbato da Mario Rui, ma non ha la reattività per respingere al meglio la palla, che viene rimessa centrale facile per il colpo di testa di Raillo. Una giocata che ha fatto scattare ampie critiche contro il portiere italiano, con i social preso d’assalto dai tifosi Azzurri. Meret anche con l’Adana era finito al centro di tante critiche per il fallo da rigore commesso. Insomma non sembra proprio un buon periodo per Meret che sta per essere sostituito da Kepa. Il Napoli è vicinissimo all’accordo con il Chelsea.