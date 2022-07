“Kepa saluta compagni, vuole il Napoli”

Il Napoli ed il Chelsea intensificano i contatti per il trasferimento del portiere Kepa in azzurro, trattativa vicina alla chiusura. Ecco quanto scrive Repubblica: “Contatti in corso tra il Napoli e il Chelsea per chiudere la trattativa Kepa. Il portiere spagnolo ha scelto il Napoli, salutato i compagni ed è pronto ad arrivare in Italia. L’obiettivo, da parte del presidente De Laurentiis, è quello di far arrivare entro martedì il calciatore in Italia. C’è da limare ancora qualche dettaglio riferito ai bonus, ma la strada è tracciata e al traguardo manca sempre meno” scrive Repubblica.

Il Napoli con Kepa andrebbe a prendere un portiere di alto profilo come richiesto da Spalletti, ma questo potrebbe essere il principio per l’addio ad Alex Meret che non ha ancora rinnovato il contratto con il club azzurro. Intanto Giuntoli va avanti per nella trattativa col Sassuolo per Raspadori. La società di De Laurentiis è molto interessata al giocatore e vuole chiudere un breve tempo, anche perché l’attaccante ha scelto Napoli come destinazione.