Repubblica – Raspadori al Napoli, il Sassuolo pensa a Ounas e Gaetano

Napoli e Sassuolo portano avanti la trattativa per Giacomo Raspadori. La società emiliana valuta anche i profili di Gaetano e Ounas. Al momento il problema per l’arrivo di Raspadori in maglia azzurra è la richiesta del Sassuolo che valuta il giocatore almeno 30 milioni di euro. L’offerta di Aurelio De Laurentiis per ora si ferma a 25 milioni di euro. La distanza non è esagerata ma non si è ancora trovato il modo per ridurre le distanze.

Una delle possibilità sarebbe quella di inserire nella trattativa una contropartita tecnica, con il Sassuolo che valuta Ounas e Gaetano, scrive Repubblica. Due profili che farebbero al caso del Sassuolo ma su entrambi ci sono dei problemi. Ounas ha un solo anno di contratto e quindi la valutazione del suo cartellino non è così alta, inoltre l’algerino non ha fretta di scegliere la sua nuova destinazione. Per Gaetano, invece, il Napoli valuta solo un prestito secco senza diritto o obbligo di riscatto darò che la società ed il tecnico credono nelle potenzialità del giocatore. Il Sassuolo però deve fare sempre i conti con la volontà di Raspadori di andare via. Volontà che può fare la differenza in una trattativa che entrerà ancora più nel vivo a partire dalla prossima settimana, quando il Napoli avrà risolto il problema del portiere, con Kepa del Chelsea che si avvicina sempre di più.