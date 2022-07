Schira: “Raspadori vuole solo Il Napoli. Incontro col Sassuolo imminente”

Giacomo Raspadori ha scelto Napoli come prossima squadra in cui giocare. Nelle ultime ore si è parlato anche di un interessamento della Juve per Raspadori, con i bianconeri che avrebbero una corsia preferenziale col Sassuolo, visto il rapporto che c’è tra le due società in virtù degli affari già conclusi. Ma questo interessamento non ha trovato conferme. Anche perché l’attaccante del Sassuolo ha fatto la sua scelta, vuole vestire la maglia del Napoli. Questo ha convinto anche l’amministratore delegato Carnevali a valutare la sua cessione, che sembrava bloccata dopo l’addio di Scamacca passato al West Ham.

Raspadori al Napoli: trattativa in chiusura

Il Napoli in questi giorni ha sentito più volte il Sassuolo portando avanti la trattativa, c’è già stata una prima offerta di De Laurentiis, ma si attende un ulteriore rilancio per convincere i neroverdi. Fondamentale sarà la volontà dell’attaccante di 22 anni. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira fa sapere che “Il Napoli sta spingendo molto per far firmare Giacomo Raspadori. Nelle prossime 48 ore è previsto un incontro con il Sassuolo per raggiungere un accordo“. La società di De Laurentiis ha già trovato la soluzione giusta per l’ingaggio del giocatore: “Contratto fino al 2027 a 2,5 milioni di euro a stagione“. Si parla anche di altri bonus da inserire nell’ingaggio, ma sono dettagli in via di definizione. Quel che è certo è che Raspadori ha fatto la sua scelta e sarà veramente complicato per il Sassuolo fargli cambiare idea, anche perché il giocatore ha pure rifiutato un rinnovo di contratto con i neroverdi.

Nella prossima settimana il Napoli potrebbe mettere a segno due colpi importanti: Kepa dal Chelsea, con accordo vicinissimo e Simeone dal Verona. Si parla già di viste mediche prenotate, ma la speranza del club azzurro è di poter chiudere anche l’affare Raspadori entro brevissimo tempo.