Simeone vicino al Napoli: spunta un altro indizio

Giovanni Simeone è molto vicino a vestire la maglia del Napoli. L’attaccante del Verona non è stato convocato per la sfida amichevole con la Cremonese. Altro indizio è l’assenza di oggi dall’allenamento di Andrea Petagna che è vicinissimo al Monza. Queste due operazioni sono strettamente collegate.

Molto probabilmente ad inizio settimana ci sarà un aggiornamento di entrambe le trattative, con la conclusione che sembra scontata e mette tutti d’accordo. Simeone vuole il Napoli e Petagna vuole il Monza. I tifosi si entrambe le squadre sperano che l’affare si possa concludere. Intanto il Napoli continua a seguire anche altri giocatori per l’attacco come Raspadori che in questo momento è l’obiettivo numero uno in casa azzurra. Poi ci sono le uscite come Zielinski e anche Fabian Ruiz.