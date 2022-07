Petagna non si allena: lo aspetta il Monza

Andrea Petagna è pronto a sottoscrivere un nuovo contratto con il Monza, sbloccato l’affare col Napoli. L’attaccante di Trieste ha da tempo chiesto la cessione al club azzurro ed ha trovato anche l’accordo con Adriano Galliani. Fino a qualche giorno fa la trattativa era bloccata da una richiesta economica del Napoli più alta, ora con l’intervento di Silvio Berlusconi la parte fissa è stata alzato e Petagna sarà pagato intorno ai 16 milioni di euro, ovvero gli stessi soldi che saranno investiti per acquistare Simeone dal Verona.

Intanto arriva un altro indizio di mercato per Petagna al Monza. Il Napoli oggi si è allenato a Castel di Sangro, ma non era presente all’allenamento. Il giocatore non ha infortuni e sta bene fisicamente, quindi la sua partenza è sempre più vicina. L’attaccante solo qualche giorno fa ha anche offerto una cena di saluto ai suoi compagni a base di sushi, chiamando direttamente un famoso ristorante giapponese napoletano. Insomma sembra tutto pronto per l’addio di Petagna e l’ingresso di Simeone. Ma il Napoli lavora anche su altri nomi: Piotr Zielinski al West Ham in uscita, ma anche Giacomo Raspadori dal Sassuolo in entrata. Un nome, quest’ultimo che stuzzica molto la fantasia dei tifosi partenopei.