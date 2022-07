Raspadori, ecco cosa ha convinto il Napoli a puntare tutto sull’attaccante del Sassuolo

Il Napoli vuole Giacomo Raspadori, l’attaccante della nazionale ha avuto una crescita inarrestabile negli ultimi anni.

RASPADORI – NAPOLI – CALCIOMERCATO. Cosa ha convinto il Napoli a fare un tentativo per Raspadori? Guardando le sue statistiche, anno dopo anno, il dato che più di tutti balza agli occhi è quello dei goal: due nel primo, sei nel secondo e dieci nel terzo, chiuso per la prima volta in doppia cifra.

Un pensiero balenato nella mente di Giuntoli anche a causa del pressing del West Ham per Zielinski: qualora dovesse partire il polacco, Raspadori sarebbe il tassello giusto da posizionare sulla trequarti in zona centrale alle spalle della punta, senza dimenticare la possibilità di agire da esterno nel tridente offensivo, dote quest’ultima affinata nei mesi scorsi.

Il futuro di Raspadori, in un senso o nell’altro, sarà presto definito: il Sassuolo vorrebbe tenerlo, ma di fronte ad un’offerta irrinunciabile tutto cambierebbe e per il classe 2000 si aprirebbero le porte di un grande club. Un finale già scritto che attende solo di andare in scena.

I NUMERI DI RASPADORI

Giacomo Raspadori ha soltanto 22 anni (compiuti lo scorso 18 febbraio), eppure l’impressione sul suo conto è che si trovi nel mondo del calcio da tanto tempo: merito dei comportamenti mostrati in campo e fuori, che lo fanno apparire agli occhi dell’opinione pubblica come un veterano nonostante la giovane età.

Dalla sua ci sono i numeri, in crescita progressiva e costante col passare degli anni: dall’esordio in quell’Atalanta-Sassuolo 3-1 del 26 maggio 2019 di strada ne è stata percorsa parecchia, con l’apice raggiunto in occasione degli Europei e del trionfo finale in cui ha trovato spazio anche il suo nome.

Un epilogo felice, giustificato dalle prestazioni offerte con la maglia del Sassuolo: da giovane promessa, Raspadori è passato allo status di certezza e, purtroppo per i tifosi neroverdi, anche di uomo mercato, come ammesso dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Raspadori ha molta ambizione, ma noi non abbiamo necessità di vendere: sono già andati via Scamacca ora e Boga a gennaio. Quando un giocatore esprime la volontà di cambiare squadra diventa complicato, ma è ancora presto per questo. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Il mercato è lungo e le proposte per i nostri giocatori non mancano, ma noi vogliamo mantenere inalterato l’aspetto tecnico perché ci attende un campionato difficile”.

RASPADORI-NAPOLI:LE ULTIME SULLA TRATTATIVA

La trattativa per Raspadori tra Napoli e Sassuolo entra nel vivo. Si è parlato anche di un’offerta già presentata dal Napoli al club neroverde da 25 milioni di euro, quindi non lontano dalla richieste del Sassuolo che chiede 30 milioni di euro.

È chiaro che la volontà di Raspadori fa la differenza in questo caso ed il giocatore è molto intrigato dal vestire la maglia del Napoli. Il Sasssuolo ha saputo dell’interesse di Giuntoli e De Laurentiis ed ha provato a rilanciare con un rinnovo di contratto a cifre più alte, ma il giocatore vuole cambiare aria già in questa stagione e non attendere oltre. La possibilità di giocare in Champions può essere determinante. Inoltre Raspadori al Napoli vedrebbe il suo contratto attuale da 700 mila euro, quadruplicare, altro stimolo non da poco.