Schira: “Ecco l’offerta del Napoli per Raspadori, la risposta del Sassuolo”

Il Napoli vuole Giacomo Raspadori, secondo Nicolò Schira il club azzurro ha offerto 25 milioni di euro per acquistare il cartellino dal Sassuolo. Il giocatore ha ancora un lungo contratto con i neroverdi ma a 22 anni ha voglia di fare un salto di qualità. Ecco perché sta pensando seriamente al trasferimento in azzurro.

Secondo Nicolò Schira l’offerta del Napoli da 25 milioni di euro per Raspadori non soddisfa il club emiliano che chiede di più (30 milioni di euro ndr). La differenza sembra minima, anche se il Sassuolo non vorrebbe privarsi di un altro gioiello dopo Scamacca. Intanto il giornalista fa sapere che il Napoli ha trovato già un accordo di massima per l’ingaggio con Raspadori a cui è stato offerto un contratto fino al 2027 a 2,5 milioni di euro a stagione. Anche da Sky arrivano conferme di un forte interesse del Napoli per Raspadori, con un accordo sul contratto già trovato.

#Napoli have offered €25M to #Sassuolo (want more…) to try to sign Giacomo #Raspadori. Napoli have reached an agreement in principle with the forward for a contract until 2027 (€2,5M/year). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 28, 2022