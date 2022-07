Sky – Napoli accordo con Raspadori, il Sassuolo studia la contromossa

Ultime notizie di calciomercato di Sky: il Napoli ha trovato l’accordo con Giacomo Raspadori, attaccante in forza al Sassuolo. Il giocatore viene visto da Cristiano Giuntoli, Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti come l’uomo giusto per prendere il posto di Dries Mertens. Raspadori ha 22 anni ed è il prototipo perfetto del giocatore che piace al presidente del Napoli: giovane, forte per il presente e di grande prospettiva per il futuro.

Raspadori al Napoli: trattativa in corso

Gianluca Di Marzio di Sky fa sapere: “Il Napoli ha trovato l’accordo economico con Raspadori. Ma il Sassuolo non vuole cederlo“. Il club neroverde ha appena venduto Scamacca al West Ham e non vuole privarsi anche di un altro gioiello della sua collezione. Secondo quanto fa no sapere da Sky Sport il Sassuolo ha subito fatto una contromossa offrendo a “Raspadori un rinnovo di contratto a cifre più alte“.

Anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha ammesso: “C’è una richiesta da parte del Napoli, è un calciatore che piace molto agli azzurri. Vediamo come finirà nei prossimi giorni. La nostra volontà è comunque mantenere un assetto importante, abbiamo voglia di migliorarci ancora“. Intanto il Napoli resta in attesa e sogna io grande colpo.