Il nuovo messaggio social di Kate Mertens: “Napoli, my heart”

La moglie di Mertens sui social ha ribadito l’ amore e l’ attaccamento a Napoli.

Kate, moglie di Diers Mertens, a meno di una settimana dopo le parole con le quali il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiuso in via definitiva al ritorno di Dries Mertens al Napoli e il successivo video di saluto e ringraziamento postato sui canali social del club, la speranza dei tifosi di rivedere il miglior cannoniere della storia del club in maglia azzurra è ancora viva.

Così a distanza di poche ore dal post nel quale Kate, in versione dj, è comparsa alla consolle con la maglia del Napoli e un messaggio inequivocabile, “Napoli, l’amore della mia vita”, subissato di ringraziamenti dei tifosi azzurri con appelli al ritorno di Mertens, Kerkhofs è andata oltre, pubblicando una Story contenente un video della vista dall’abitazione della famiglia Mertens, con un’altra scritta che non ha bisogno di interpretazioni: “My heart”.

Mertens torna a Napoli?

Il presidente dell’Anversa che, interrogato sul possibile ingaggio di Mertens, si è detto convinto che alla fine l’attaccante e De Laurentiis arriveranno a un accordo:

“Mertens è un buon calciatore e un’ottima persona, ma al momento non è nei nostri piani. Il suo futuro? Dries è stato grande in Italia, ha una bella casa lì ed è ormai abituato a vivere lì. Penso che prima o poi troverà un accordo con il Napoli. Si sono già salutati? Penso che sia stato un modo per nascondere la trattativa…“.

I messaggi social lanciati dalla moglie di Dries, Kate Kerkhofs, sempre molto attiva sui propri profili e soprattutto ancora profondamente innamorata della città di Napoli. potrebbero avere un senso nascosto.