Kat Kerkhofs, lady Mertens e la guida su Napoli e Campania: “Venite nella mia splendida città”

Napoli e la Campania hanno una guida d’eccezione Kat Kerkhofs compagna di Dries Mertens. Sul profilo instagram della compagna del calciatore del Napoli si trova una guida con i posti più belli secondo Kat Kerkhofs, che prende spunto dalle riaperture imminenti per promuovere la Campania. Un gesto bellissimo quello di lady Mertens che ha sempre promosso il turismo a Napoli, città di cui si è innamorata oramai da tempo. Frequentemente Kat pubblica storie dove fa vedere i luoghi più belli da visitare, inserendo anche Mertens in questo tour virtuale. Ma questa volta Kat Kerkhofs ha voluto realizzare una guida di Napoli e la Campania, racchiudendola nelle storie permanenti di Instagram in modo che tutti i followers possano sempre trovarla a disposizione. Sicuramente un incentivo fantastico per le bellezze della città partenopea e della Campania.

Cosa fare, dove dormire e mangiare a Napoli secondo Kat Kerhofs

Attraverso le storie instagram di Lady Mertens è possibile immergersi nel mondo di Napoli e della Campania. Da posti bellissimi come piazza Plebiscito, le isole con Capri, Ischia e Procida ad Amalfi e la costa. Insomma posti incantevoli da visitare assolutamente ed in cui lasciare un pezzo di cuore, proprio come hanno fatto Kat e Dries Mertens.

Ma nelle guida di Napoli e della Campania di Kat Kerkhofs ci sono anche tanti ristoranti. Dalla storica pizzeria da Michele al ristorante stellato Il Comandante. Nel tour realizzato dalla compagna di Mertens ci sono anche Concettina ai Tre Santi, Sorbillo, Hotel Continental, piazza Bellini e la Gaiola. Insomma segnale che Kat e Dries si sono veramente immersi a tutto tondo nel mondo napoletano, tanto da sentirsi parte di Napoli. Non è un caso che Kat scriva: “Venite nella mia città” indicando i posti dove soggiornare, visitare ed in cui mangiare a Napoli ed in Campania.