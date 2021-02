Foto – Lady Mertens a Napoli, le store social che esaltano la città

Kat Kerhofs compagna di Dries Mertens è a Napoli ed è andata in giro in kayak nel golfo partenopeo, postando storie su instagram.

La famiglia Mertens è sempre più innamorata di Napoli e non perde mai occasione per dimostrarlo. Kat Kerhofs compagna di Dries Mertens ha postato su instagram una serie di storie mentre è in giro a bordo di un kayak. La compagna dell’attaccante belga ha fatto vedere le bellezze partenopee come l’isola della Gaiola. Ma non è la prima volta che Kat e Mertens esaltano le bellezze di Napoli, città che li ha accolti sempre nel migliore dei modi.

Un affetto reciproco che Mertens ha dimostrato non solo sul campo, ma anche al di fuori compiendo anche opere a in favore dei meno fortunati. Un amore, quello tra Napoli e Mertens, che ha avuto dei risvolti anche in fase di calciomercato, dato che l’attaccante belga ha sempre rifiutato le avance della Juve, proprio per non ‘tradire’ l’affetto dei tifosi napoletani.