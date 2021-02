Mertens, parla Kat: “In Beglio può andare a fare la spesa, a Napoli è pedinato”

Kat Kerkhofs moglie di Dries Mertens calciatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Het Niewsblad. La compagna del calciatore ha raccontato fatti di vita privata, ma anche il recente infortunio che ha costretto Mertens a stare fuori a lungo dai campi da gioco.

Notizie Calcio Napoli – C’è una differenza enorme tra la vita di Dries Mertens in Belgio ed a Napoli, lo racconta Kat Kerkhofs moglie dell’attaccante del Napoli che in una intervista dice: “In Belgio posso mandarlo a gettare anche la spazzatura e quindi non ha alcuna scusa. A Napoli è pedinato, mentre in Belgio può anche andare a fare la spesa al supermercato“. Uno spaccato di vita reale quello raccontato da lady Mertens che si è ambientata benissimo a Napoli e spesso racconta le bellezze della città tramite i social. Proprio di recente Mertens ha passato un periodo in Belgio per recuperare dall’infortunio alla caviglia: “E’ stato il periodo più lungo in cui è stato infortunato” ha detto la compagna.

Il rientro in Belgio per Mertens non è stato dei più comodi dato che ha avuto una disavventura con il jet privato che lo accompagnava: “Ha avuto un grande risalto non capisco per quale motivo. Sembrava spaventoso, ma non è mai stato realmente in pericolo di vita”. Kat Kerkhofs sull’esplosione di Mertens come calciatore ha detto: “E’ uscito fuori più tardi rispetto agli altri. Mi sono resa conto che stava facendo una grande carriera, che stava diventando uno dei calciatori più forti in assoluto“.