Il rientro al Napoli di Maurizio Sarri è possibile, lo vuole Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è in pressing per anticipare la concorrenza e cercare di portare il tecnico toscano in Campania già nelle prossime settimane. Le Bombe di Vlad, portale di calciomercato, anticipa le cifre dell’affare per il Sarri-Bis.

Tutto Napoli ultime notizie – Il Sarri bis è possibile, Aurelio De Laurentiis è impegnato in prima persona in questa operazione che porterebbe di nuovo il tecnico toscano al Napoli. Si parla con insistenza del nome di Sarri, anche perché la prossima settimana il suo agente sarà a Napoli ed incontrerà la società presieduta da De Laurentiis, che ha in rosa anche altri assistiti di Fali Ramadani, ovvero: Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly.

De Laurentiis prepara il ritorno di Sarri

Le bombe di Vlad svela anche le possibile cifre di un accordo per il rientro di Sarri al Napoli. L’accordo è ovviamente in via di definizione ma pare ci sia la volontà ferrea di De Laurentiis di anticipare i tempi e portare già nelle prossime settimane il tecnico sulla panchina del Napoli, per evitare la concorrenza a fine stagione.

“2 milioni di euro + i 2.5 milioni della clausola prevista nel contratto attualmente in essere con la Juventus, per i prossimi mesi. Cifra che pareggerebbe quanto il tecnico guadagnerà da qui all’estate con il contratto bianconero. Contratto che verrebbe esteso per ulteriori tre anni, con un ingaggio pari a 3,5 milioni di euro a stagione” queste sono le cifre che fornisce il sito specializzato in calciomercato.

Sarri non vorrebbe rilevare una squadra a stagione ancora in corso, ma pare che le cifre proposte da De Laurentiis possano ammorbidire la posizione del tecnico toscano. Al momento l’allenatore ex Chelsea non ha ancora preso una decisione, ma qualcosa potrebbe “cambiare nelle prossime settimane”. L’arrivo dell’agente Ramadani a Napoli proprio in questi giorni è sicuramente un segnale che qualcosa si sta muovendo.