Napoli: report allenamento a Castel Volturno, in quattro lavorano a parte

Il Napoli si allena al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida di Serie A con il Benevento. Gennaro Gattuso dovrà fare i conti ancora con assenze importanti come: Petagna, Lozano, Osimhen e Manolas.

Calcio Napoli notizie – Il Napoli affronta il Benevento domenica alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Gennaro Gattuso ha recuperato alcuni uomini importanti come Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens. Dovrebbero rientrare anche Hysaj e Demme. Ma il Napoli col Benevento avrà ancora emergenza in attacco dato che mancheranno ancora Osimhen e Petagna. I due attaccanti centrali hanno svolto lavoro a parte, così come Manolas e Lozano.

Al centro sportivo di Castel Volturno, come riporta il portale della SSCN, la squadra si è “si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente lavoro tattico suddiviso per reparti. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati“.