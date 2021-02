Del Genio: “Arriva una conferma clamoroso per il Napoli”

Il momento di crisi del Napoli viene analizzato da Paolo Del Genio che a Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, parla della mancanza di forza mentale da parte degli uomini di Gennaro Gattuso, che troppo spesso crollano dal punto di vista psicologico.

Ultime Notizie Calcio Napoli – Il Napoli è fuori da tutto: eliminato dalla Coppa Italia, fuori dall’Europa League ed ha perso la Supercoppa Italiana. Agli azzurri di Gennaro Gattuso non resta che correre per il quarto posto, obiettivo minimo, ma fondamentale per la stagione dei partenopei. Domenica c’è il Benevento ed il Napoli è chiamato a dare una prima ed immediata risposta dopo l’eliminazione europea. Si dovrà misurare la capacità di reagire degli uomini di Gattuso, che non sempre hanno brillato da questo punto di vista.

Anche Paolo Del Genio a Radio Goal si sofferma su questo aspetto e dice: “Col Granada è arrivata una conferma clamorosa, ovvero che questo Napoli è una squadra debole dal punto di vista psicologico“. Secondo il giornalista la squadra di Gattuso non si approfittare dei “momenti positivi. Ad esempio col Granada è andato in vantaggio dopo pochi minuti, avrebbe dovuto aggredire l’avversario, approfittarne, ma non è stato così. Un aspetto che si è già presentato più volte“.