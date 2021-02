Calcio Napoli notizie – Gennaro Gattuso ha parlato alla squadra durante l’allenamento.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere del Mezzogiorno, Gattuso ha fatto i complimenti alla squadra per la prestazione e incoraggiato tutti in vista delle sedici partite che mancano alla fine della stagione, anche coloro i quali stanno rendendo al di sotto delle aspettative.

Gattuso nel post-partita aveva pubblicamente fatto una richiesta a tutta la squadra:

«In campionato mancano tanti punti, se non ci deprimiamo possiamo fare anche un filotto per mirare alla qualificazione alla Champions League. Dobbiamo diventare una squadra che sa quello che vuole».

Dopo il ritorno in gruppo di Koulibaly, Mertens e Ghoulam, che giovedì sera hanno anche disputato uno scampolo di gara con il Granada, ieri si sono rivisti a Castel Volturno anche Ospina, Demme e Hysaj. È verosimile che siano convocati per l’impegno casalingo di domenica con il Benevento.

Il recupero degli infortunati è uno dei fattori che può aiutare il Napoli a rialzare la testa.

Il rientro in campo dopo gli infortuni muscolari va gestito. Gattuso dovrà dosare il loro minutaggio, probabilmente saranno impiegati al massimo in due delle tre gare contro Benevento, Sassuolo e Bologna.

C’è poi la «settimana tipo», la possibilità di pianificare il lavoro. Ma il Napoli durante il mese di marzo potrà farlo soltanto una volta. Tra le sfide contro il Bologna e il Milan che, invece, giocherà gli ottavi di finale contro il Manchester United affrontando l’andata tre giorni prima della partita contro gli azzurri.

Gattuso sa bene che conta tanto anche l’aspetto mentale, sta lavorando per fare in modo che la delusione per l’eliminazione dall’Europa League si trasformi in rabbia e cattiveria agonistica.