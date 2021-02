Italiano sul Napoli: “Fa piacere, ma sono solo chiacchiere”

Vincenzo Italiano dopo il pareggio 2-2 tra Spezia e Parma ha parlato ai microfoni di Sky anche della possibilità di sedere sulla panchina del Napoli al posto di Gennaro Gattuso.

Ultimissime Calcio Napoli – Vincenzo Italiano al Napoli, un’idea che affascina Aurelio De Laurentiis, che lo sta corteggiando anche se il primo nome della lista resta quello di Maurizio Sarri. Il tecnico dello Spezia sta facendo davvero molto bene alla guida della compagine ligure che viaggia a vele spiegate verso la salvezza. Italiano ha parlato al termine del match pareggiato col Parma: “Napoli? Sinceramente non so che dire perché sono solo chiacchiere. Sicuramente gli attestati di stima fanno piacere, ma io ora penso solo a finire questo campionato al meglio delle possibilità“.

Italiano, tecnico dello Spezia è uno di quelli ‘selezionati’ da Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli. Al momento, però, l’attenzione è spostata su Maurizio Sarri. L’agente dell’ex tecnico del Chelsea è in arrivo in Italia e si fermerà a Napoli, squadra in cui militano anche Koulibaly e Maksimovic, altri due assistiti di Fali Ramadani, che cura anche gli interessi di Sarri. Secondo le ultime indiscrezioni il presidente del Napoli farà un serio tentativo per portarlo sulla panchina azzurra fin da subito, senza far terminare la stagione a Gattuso.