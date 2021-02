Victor Osimhen votato miglior attaccante nigeriano ai Ballers Awards

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen è stato votato come miglior attaccante nigeriano ai Ballers Awards.

Ultime notizie Calcio Napoli – E’ Victor Osimhen il miglior attaccante nigeriano, il calciatore del Napoli era in nomination ai Ballers Awards. Nonostante l’infortunio alla spalla ed una stagione col Napoli non brillante, il calciatore è stato comunque votato come miglior attaccante della Nigeria. Un riconoscimento importante per Osimhen che sicuramente gli potrà dare morale in questo momento di difficoltà. Osimhen viene considerato un autentico fenomeno in patria ed anche nella sua esperienza in Francia con il Lille aveva lasciato un’ottima impressione.

Al Napoli non ha ancora fatto vedere il suo potenziale, anche a causa dei tanti incidenti di percorso. Osimhen ha subito prima un infortunio alla spalla, poi il Covid 19 ed ora è alle prese con un trauma cranico che lo terrà sicuramente fuori dalla partita con il Benevento. Il Napoli ha acquistato l’attaccante proprio per il grande potenziale che puà esprimere, ora i tifosi si aspettano tanto da Osimhen, votato miglior attaccante nigeriano.