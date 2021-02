Napoli-Benevento: le formazioni, Mertens pronto a giocare titolare

Dries Mertens gioca titolare nella formazione del Napoli che affronta il Benevento allo stadio Diego Armando Maradona.

Tutto Napoli ultime notizie – C’è un recupero importante in casa Napoli, Dries Mertens gioca titolare col Benevento. La conferma arriva da Tuttosport. Il belga ha dato la sua disponibilità a scendere in campo dal primo minuto nel derby campano. Una novità importantissima per Gattuso che con Osimhen e Petagna infortunati non ha nessuna punta centrale di ruolo. In questo modo il tecnico può decidere di ritornare al 4-3-3 con Mertens a fare da attaccante centrale, oppure puntare sul 4-2-3-1 sempre con il belga unica punta, ma con Zielinski dietro le punte.

Mertens titolare è una novità assoluta per il Napoli che affronta il Benevento. L’attaccante si era infortunato nella gara con l’Inter nel periodo pre-natalizio. Le cure ad Anversa l’avevano fatto tornare, ma dopo un paio di spezzoni di gara si è è fermato di nuovo. I minuti che Gattuso ha concesso a Mertens col Granada hanno fatto vedere che il calciatore non sente più dolore ed il problema è solo la condizione fisica non ottimale. Col Benevento può andare in campo dal primo minuto per cercare di scardinare subito la difesa avversaria, magari lasciando poi il campo a metà della ripresa.