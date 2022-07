Lo Celso al Napoli: il Tottenham ‘favorisce’ De Laurentiis

Giovani Lo Celso al Napoli è delle soluzioni per sostituire Piotr Zielinski che piace molto al West Ham in Premier League. Il giocatore di 26 anni con un contratto con gli Spurs fino al 2025 è fuori dai piani di conte e torna da un prestito molto proficuo al Villareal. Nonostante le buone prestazioni non rientra nei piani di Antonio Conte, per questo motivo sta pensando di andare da Londra ed il Napoli può dargli l’occasione di giocare con continuità. Il club azzurro, infatti, può rivoluzionare il centrocampo dove sono in uscita Zielinski ma anche Fabian Ruiz, anche se la cessione dello spagnolo è molto più complicata.

L’arrivo di Lo Celso al Napoli viene favorito dalla volontà del Tottenham di cederlo in prestito, una condizione che stuzzica molto Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Repubblica a queste condizioni l’affare si può fare facilmente. Il giocatore argentino nato a Rosario non si opporrebbe al passaggio in maglia azzurra. Per affondare la trattativa si attende lo sblocco della cessione di Zielinski. Ma Giuntoli lavora su più tavoli. C’è sempre la pista caldissima che porta a Giacomo Raspadori, erede di Mertens, ma si fa strada anche la possibilità di arrivare a Dominik Szoboszlai del Lipsia.