Insigne e Criscito ascoltano musica napoletana per le strade di Toronto | VIDEO

Insigne e Criscito ascoltano musica napoletana in auto in giro per le strade di Toronto.

Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito sono appena arrivati in Canada, ma provano già a ‘napoletanizzare’ lo spogliatoio del Toronto. L’ex capitano del Genoa ha pubblicato, in una storia su Instagram, un video in cui insieme all’ex capitano del Napoli canta in dialetto partenopeo sulle note di “Buongiorno” di Gigi D’Alessio.

Ma non è finita qui, il compagno di squadra Chris Mavinga ha pubblicato un video nel quale, Inisgne e Criscito se ne vanno in giro per le strade di Toronto con la musica napoletana a palla.

Sul campo però le cose non vanno troppo bene per il Toronto. La squadra di Insigne, Criscito e da ieri anche di Bernardeschi,è stata battuta nel derby canadese in casa del Montreal: 1-0 il risultato finale, una batosta che allunga la striscia negativa della squadra allenata dall’ex CT statunitense Bob Bradley. Nelle ultime 5 partite sono arrivare 4 sconfitte e un solo pareggio, dunque è stato portato a casa un solo punto sui 15 a disposizione. Inevitabile, con un simile ruolino di marcia, che la classifica sia disastrosa: il Toronto è penultimo nella Eastern Conference, ma con due partite in più rispetto all’ultima, il DC United, che è dietro di appena un punto.

A questo punto della stagione, con 13 partite ancora da disputare, i playoff per la squadra canadese sembrano un miraggio, dovendo recuperare 8 punti in graduatoria e scavalcare 6 squadre per piazzarsi nelle prime 7. Mentre dunque continua la campagna di rafforzamento ‘italiana’ che vede anche Bernardeschi trasferirsi a Toronto sulle orme di Insigne e Criscito.