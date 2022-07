Cerchione consiglio al Napoli: “Ha una clausola rescissoria ridicola. Altro che Bernardeschi”

Il Napoli continua ad operare sul calciomercato e con il passaggio al modulo 4-3-3 servono altri esterni d’attacco. Anche perché c’è Ounas sul piede di partenza, mentre Politano potrebbe andare via in caso di buona offerta. Solo qualche settimana fa si è parlato con insistenza di un arrivo a Napoli di Federico Bernardeschi, giocatore scaricato dalla Juventus e poco produttivo negli anni a Torino. Ora Bernardeschi è al Toronto con Insigne e Criscito.

Nonostante tutto il Napoli è ancora a caccia di un esterno d’attacco, bene sapendo che può perdere altre pedine sul calciomercato. In quest’ottica il giornalista Luca Cerchione fa il nome di Daniele Verde e dice: “Tra l’altro, Daniele Verde ha una clausola rescissoria ridicola. Sarebbe un peccato non prenderlo. Ma il Napoli non è interessato“. Verde accetterebbe il Napoli in un batter d’occhio. Non ci dimentichiamo che fu proprio il giocatore, in occasione dell’ultima gara di campionato, che se quella partita fosse stata decisiva per lo scudetto non avrebbe mai giocato. Il giocatore è di Napoli ed è dichiarato tifoso azzurro. inoltre ha sicuramente un ottimo tasso tecnico, anche se fino ad ora non ha mai fatto il definitivo salto di qualità. In ogni caso il Napoli non è interessato.