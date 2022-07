Napoli, Ounas rifiuta il rinnovo: Lo cercano Olympique e Nizza

Ounas in scadenza nel 2023, ha rifiutato il rinnovo con il Napoli, oltre agli accostamenti a club italiani come Bologna e Torino.

Il futuro di Adam Ounas è sempre più lontano da Napoli. Dopo Koulibaly, Insigne, Ghoulam e Ospina, toccherà infatti all’algerino salutare gli azzurri. Sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto il Bologna. Il giocatore piace anche a Lecce e Salernitana.

Ne ha parlato il Corriere dello Sport: “L’indiziato principale all’addio è Adam Ounas che ha ‘resettato’ il proprio account social eliminando tutte le foto e dunque gli istanti che lo legavano al Napoli. L’algerino, in scadenza nel 2023, ha rifiutato il rinnovo e, oltre agli accostamenti a club italiani come Bologna e Torino, valuta possibili destinazioni estere come la Premier e, soprattutto, la Ligue 1: lo cercano Olympique e Nizza”.

Il quotidiano aggiunge: “Politano? Il caso è rientrato dopo la visita del suo procuratore a Dimaro e il confronto con Spalletti. L’esterno è stato tra i migliori nelle due amichevoli trentine e, pur aspettando cenni dal mercato dopo il tentativo del Valencia che ha off erto dieci milioni rifiutati dal Napoli, si aspetta di vivere una stagione da protagonista alternandosi con Lozano. In attesa di novità sul portiere, Contini è molto vicino alla Sampdoria mentre per Folorunsho spunta l’ipotesi Bari”.