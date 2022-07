“De Laurentiis ha venduto il Napoli per 650 milioni” La notizia impazza sui social

Il Napoli venduto per 650 milioni questo il contenuto di un Tweet che sta facendo impazzire i tifosi partenopei.

NAPOLI – VENDUTO – SCEICCHI. Il giornalista e conduttore radiofonico, Luca Cerchione, dai sui canali social ha lanciato una vera e propria bomba:“Il 19 luglio sarà ricordato come una data storica per il Napoli. 650“. Il numero dovrebbe essere la cifra in milioni offerta per l’acquisizione del club azzurro dalle mani di Aurelio De Laurentiis.

lo stesso Cerchione, è poi intervenuto in diretta video su su Instagram, dove avrebbe confermato l’avventura cessione a un ipotetico fondo qatariota. La notizia diffusasi a macchia d’olio sui social ha fatto letteralmente impazzire i tifosi azzurri e a Napoli qualcuno già sogna calciatori di grande livello.

CESSIONE NAPOLI

Negli ultimi tempi si parla con insistenza di un interessamento degli sceicchi per il Napoli, un fondo di Abu Dhabi con Al Thani pronto a rilevare la società partenopea.

La piazza azzurra piace a molti investitori, anche d’oltreoceano. Ecco perché la cessione del Napoli ad Amazon non è mai stata smentita. In verità dagli USA sono stati svelati altri interessamenti, come quello di Elysian Park. Questo fa capire che qualcosa bolle in pentola e che le possibile di non sono affatto da escludere. Realtà o fake news? non ci resta che attendere.