Repubblica: “Napoli, ritiro finito, De Laurentiis in fuga dai tifosi”

Una trentina di famiglie hanno salutato Il Napoli che ha lasciato Dimaro, il presidente ha evitato ogni contatto con i sostenitori azzurri.

NAPOLI -DE LAURENTIIS. Il Napoli saluta Dimaro e termina la prima parte del ritiro estivo. Gli azzurri si recheranno nei prossimi giorni a Castel di Sangro dove svolgeranno la seconda parte del ritiro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, il patron De Laurentiis anche nel giorno dei saluti ha evitato ogni contatto con i tifosi:

“Solo una ventina di irriducibili fedelissimi hanno salutato il Napoli alla partenza dal ritiro di Dimaro, ma Aurelio De Laurentiis ha lo stesso sentito l’esigenza di un ultimo dribbling e solamente alla sua uscita sono state sbarrati i cancelli dell’hotel Rosatti.

Pure a lui i tifosi in attesa sotto il sole hanno chiesto selfie e autografi, in un clima non soltanto atmosfericamente caloroso. Adl però non si è fidato lo stesso: ha preso posto sul sedile posteriore di un van scuro e ha abbassato i vetri fumè, per evitare anche il contatto visivo con i sostenitori azzurri”.

Il quotidiano aggiunge: “Si è conclusa dunque così — quasi in clandestinità — la paradossale trasferta di De Laurentiis (cinque giorni) in Val di Sole, teatro nelle precedenti dieci edizioni del ritiro del Napoli di veri e proprio show (“Sono io il vostro Cavani”, il più memorabile) da parte del proprietario del Napoli: amante della ribalta e di solito sempre a suo agio anche nelle situazioni più scomode.

Ma questa volta il presidente ha preferito defilarsi, nel mezzo dell’estate più difficile della sua lunga era al vertice della società, avvelenata dagli addii in rapida successione di Insigne, Mertens, Ghoulam, Ospina e soprattutto Koulibaly. Il mercato ha portato via a Spalletti quasi tutti i leader dello spogliatoio e spento di colpo l’entusiasmo dei tifosi.

Sono stati i colpi bassi della campagna acquisti ad alimentare le tensioni intorno ai vertici del club: palpabili da tempo in città (per gli striscioni esposti contro Adl), dilagate con lo slogan #A16 sui social ed esplose a sorpresa nel ritiro di Dimaro: roccaforte storicamente inespugnabile per i contestatori. I tifosi del Napoli arrivano infatti in Val di Sole con uno spirito vacanziero e l’unica voglia di divertirsi, approfittando di una delle rare occasioni in cui è possibile avere un contatto ravvicinato con i loro beniamini.

I giocatori sono sottoposti alle sessione d’autografi, ricevendo solo applausi, mentre Spalletti e il ds Giuntoli hanno pedalato tra la folla ricevendo incoraggiamenti e pacche sulle spalle. De Laurentiis non s’è invece mai fatto vedere, ma appena sul palco di Dimaro è stato fatto il suo nome — durante la presentazione della squadra — la piazza è esplosa con una salva di fischi. Adl ha fiutato l’aria e scelto la clandestinità. È solo con lui che ce l’hanno i sostenitori azzurri”.