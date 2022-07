Koulibaly: “Napoli nel cuore, ma giusto cambiare. Contatti con Jorginho un mese fa””

Kalidou Koulibaly parla per la prima volta da giocatore del Chelsea, il difensore ringrazia Napoli, ma ammette che voleva cambiare squadra. Ai microfoni dei canali ufficiali del club inglesi, Koulibaly dice: “Ho passato otto anni a Napoli, tutti lì mi conoscevano. Ma dopo tanto tempo ho capito che era il momento di affrontare una nuova sfida con un nuovo club. Quando il Chelsea è arrivato non ci ho pensato due volte: mi avevano già chiamato nel 2016, nel 2022 non ho avuto dubbi sulla scelta da fare“.

Koulibaly durante l’intervista aggiunge anche: “Sono contento di essere qui voglio dare tante emozioni ai tifosi del Chelsea. Ho incontrato Jorginho, con lui ho parlato del Chelsea un mese fa, lui mi ha voluto qui. Ho parlato anche con Mendy“. Il difensore ha poi aggiunto: “Voglio portare l’esperienza fatta a Napoli qui. Passare dalla Serie A alla Premier League non sarà facile, qui c’è da correre a mille. Darò alla squadra tutto quello che ho per andare al massimo. La presenza di Tuchel è stata importante, mi ha chiamato e mi ha detto che mi voleva al Chelsea. Ci siamo conosciuti a Parigi, mi voleva già in passato. So che è un grande allenatore e non vedo l’ora di lavorare con lui“.