IL MATTINO – Szoboszlai osservato speciale del Napoli: Zielinski al West Ham

Il calciomercato del Napoli si arricchisce con il nome di Domink Szoboszlai giocatore di proprietà del Lipsia. Un nome che è già stato accostato alla società azzurra già quando militava nel Salisburgo, ma che ora riprende corpo perché rappresenta quell’identikit perfetto per la società di Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista ungherese ha 21 anni ed un talento immenso, sarebbe perfetto per prendere il posto di Piotr Zielinski che è sempre più vicino al West Ham. Per il polacco si parla di una trattativa in discesa, con gli Hammers che hanno già deciso di offrire 40 milioni a De Laurentiis e possono spingersi ad offrire un contratto da 5 milioni di euro al giocatore azzurro.

Szoboszlai al Napoli

Il Mattino fa sapere che Spalletti sarebbe ben felice di accogliere il giocatore anche se il “Lipsia non è la più economica delle botteghe d’Europa, anzi, e per riuscire a strappare uno dei suoi gioielli bisognerà presentarsi con un’offerta da almeno 30 milioni di euro“. Praticamente gli stessi soldi che vengono richiesti per Raspadori. Al momento il Napoli per l’ungherese ha sondato il terreno e sta capendo la fattibilità dell’affare. Resta caldissima la pista che porta a Giacomo Raspadori del Sassuolo, altro grande talento su cui Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi. Ha un ingaggio più che abbordabile e quindi può rientrare pienamente nel target dei partenopei.

Il Napoli deve cercare di completare questa trattiva in tempi brevi, anche perché il campionato è alle porte e la rosa è incompleta. La prossima settimana sarà decisiva per entrate ed uscite. Petagna ha già salutato tutti e cederà il posto a Simeone, ma Spalletti vuole chiarezza e capire quale sarà il modulo da utilizzare, cosa che può comprendere solo quando avrà la rosa al completo. Serve una accelerata, perché tra due settimane si fa sul serio e nessuno aspetta.